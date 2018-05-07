Beyin kanaması geçiren Sir Alex Ferguson'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

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Manchester United'ın eski Teknik Direktörü 76 yaşındaki Sir Alex Ferguson, Cumartesi akşamı geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Manchester United'dan yapılan yazılı açıklamada, ameliyatın "çok iyi geçtiği" belirtildi ancak Ferguson'ın durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Manchester United'da 26 yıl teknik direktörlük yapan ve 38 kupa kaldıran Ferguson, Mayıs 2013'te görevinden istifa etmişti.

Ferguson, son olarak geçen hafta Pazar günü Arsenal'de görevden ayrılan Teknik Direktör Arsene Wenger için düzenlenen törende görüldü.

Ferguson'ın ailesi, tedavi sürecinde özel hayatlarına saygı duyulmasını istedi.

Manchester United, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Sir Alex ve sevdiklerini düşünüyoruz ve kendisine rahat ve hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. İyileşme sürecinin en uygun şekilde ilerlemesi için bir süre yoğun bakımda tutulması gerekiyor" dedi.

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