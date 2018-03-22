Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen annesinin karnından sezaryenle alınan Akın bebek için birinci yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERİ DÖNÜŞÜ VAR MI?

AA'nın haberine göre; Anne Sibel Bolatcan'ın, bir yıl önce tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine sezaryen ile dünyaya gelen ve baba Bahattin Bolatcan'ın maddi imkansızlık nedeniyle bakamadığı Akın bebek, bakımını üstlenen dört çocuklu yengesi Serpil Bolatcan ile okula davet edildi.

Lisenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında bir yaşına giren Akın bebek için sınıflarında sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Öğrenciler, Akın bebek ve teyzesiyle yaş günü pastası kesip onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

MUCİZE DOĞUM!

"TEMENNİMİZ AKIN BEBEKLERİN BU TÜR ACILARI YAŞAMAMASI"

Okul Müdürü Abdüllatif Konakçı, kutlamada duygu dolu anların yaşandığını söyledi.

Konakçı, "Akın bebeğe sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Sağ olsunlar, ailemiz de bu konuda bize destek oldu. Hep birlikte böyle bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Temennimiz, Akın bebeklerin bu tür acıları yaşamaması" dedi.

Serpil Bolatcan da yaklaşık beş aydır Akın bebeğe baktığını belirterek, bebeğin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini dile getirdi. Bolatcan, doğum günü kutlamasından mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.