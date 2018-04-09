Beyin pili Parkinson hastalarına umut oluyor

Yaklaşık 10 yıl önce kolunda titreme şikayeti baş gösteren parkinson hastalığında, ilaç tedavisine karşın olumlu sonuç alınamayan 63 yaşındaki Emine Demirel, iki ay önce yapılan "beyin pili" ameliyatı sonrasında bugün tekrar titreme şikayetleri olmadan hareket edebilmenin, yürüyebilmenin keyfini çıkarıyor.
AA'nın haberine göre; Dünya Parkinson Günü dolayısıyla, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.
PARKİNSON'A ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMELİ
AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Akbostancı, yaptığı açıklamada, parkinson hastalığının dopamin eksikliği sonucu ortaya çıktığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini söyledi.
Parkinsonun, ilerleyen bir hastalık olduğunu ve zamanında müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden Akbostancı, "Hastalık ilerleyebilir ama her aşaması için tedavi yöntemleri vardır" dedi.
Egzersizin, parkinson üzerinde olumlu etki yaptığı dile getiren Akbostancı, "Parkinson hastalığının ilerleme hızını yavaşlattığı kanıtlanmış tek yöntem günlük düzenli egzersiz yapmaktır. Egzersizin hastalığı yavaşlatması için haftada en az dört gün en az yarım saat süreyle kalp hızını dakikada 120 ya da üzerinde tutacak bir spor etkinliği olması gerekmektedir. Günlük düzenli egzersiz yapmaya başlamadan önce hasta doktoruyla görüşmeli ve uygun bir program düzenlenmelidir" diye konuştu.
Akbostancı, buna ek olarak hastalığın tedavisinde kullanılan birçok ilacın da ilerleme hızını yavaşlatabileceğine dair araştırma bulgularının olduğunu ifade ederek, bu nedenle ilaçların düzgün kullanılmasının önem taşıdığını söyledi.
Parkinson hastalığını ortadan kaldırmaya yönelik bir yolun olmadığının altını çizen Akbostancı, "Uygulanan bütün tedaviler hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tedavide ağızdan alınan ilaçlar, iğneler ve çeşitli ameliyatlar kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Akbostancı, hastaların yaşam kalitelerine artırmalarına yönelik olarak da "Titreme bulgusunda, zor işler, ilaçların en etkili olduğu zamanda yapılmalı. Düzenli germe egzersizleri uygulanmalı. Yürüme zorluğu durumunda, her adımda ayak dikkatli kaldırılmalı. Yazma sorunu yaşanması halinde kalın kalem kullanılmalı ve sık sık yazmaya ara verilmeli, kaskatılık durumunda da düzenli germe egzersizi yapılmalı" tavsiyelerinde bulundu.
SAVAŞ: TEŞHİSTEN 4-5 YIL SONRA CERRAHİ DÜŞÜNÜLEBİLİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Savaş da bu hastaların ilk başvurması gereken uzmanlık alanının nöroloji oluğunu belirtti.
Tanı konulan hastalara ilk aşamada ilaç tedavisinin başlandığını anlatan Savaş, 4-5 yıl sonra ilaca rağmen hastaların şikayetlerinin günlük yaşamı aksatacak derecede devam etmesi durumunda, beyin ve sinir cerrahisi hekimlerine başvurulabileceğini söyledi.
Savaş, parkinson tedavisinde ilaç ve cerrahi seçeneklerinin söz konusu olduğunu dile getirerek, "Cerrahi tedavi yöntemi olarak halk arasına beyin pili olarak bilinen yöntem uygulanmaktadır. Sadece tek taraflı titremesi olanlarda bazen talamotomi denilen beyin pili dışındaki tedavi yöntemleri de söz konusu olabilmektedir" diye konuştu.
Beyin pili uygulamaları hakkında bilgi veren Savaş, sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçlara bakıldığında, 10 hastanın 8-9'unda uzun süreli belirgin düzelme görülmektedir. Başarı oranı yüksektir ancak birçok tedavi yönteminde olduğu gibi yüzde 100 başarı beklemek gerçekçi olmaz. Parkinson hastalarında, genellikle teşhisten 4-5 yıl sonra cerrahi tedavi yöntemleri düşünülebilir. Bu karar, hastanın ilaca olan yanıtıyla ilgilidir. Kısaca, ilaca rağmen günlük hayatında sıkıntılar sürüyorsa ve ilaç yan etkileri baş göstermişse hastaların ameliyata yönlendirilmeleri doğru olacaktır. Beyin pili ameliyatı çok geç dönemde yapılırsa etkinliği az olur, yani son çare olarak görülmemelidir. Zamanı gelince, hastalığın orta döneminde ve fazla gecikmeden yapılmasında yarar vardır."
"ADETA YENİDEN DOĞDUM"
Beyin pili ameliyatı olan ve şikayetleri kaybolan 63 yaşındaki parkinson hastası Emine Demirel de yaklaşık 10 yıl önce sağ kolunda titreme başladığını, titremenin artması üzerine hekime başvurduğunu dile getirerek, kendisine parkinson tanısı konulduğunu ve tedaviye başlandığını anlattı.
Bu süre içinde birçok kez ilaç tedavisinin değiştirildiğini ama hastalığının ilerlediğini aktaran Demirel, "Öyle ki hayatımı idame edemez duruma geldim. Ellerim titriyor, yürüyemiyordum, vücudumda tutukluk oluyordu. Yatakta sağdan sola dönemiyordum. Tüm ihtiyaçlarımı yakınlarım karşılıyordu" dedi.
Demirel, kendisine daha sonra peyin pili takılması gerektiğinin belirtildiğini ifade ederek, 2 ay önce AÜ Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındığını belirtti. Ameliyatın ardından hayatının değiştiğini söyleyen Demirel, "Ameliyatın arından hastalanmadan önceki döneme kavuştum. Adeta yeniden doğdum. Yeniden yürümeye, rahatça hareket etmeye başladım. Çok ama çok mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.