Bazı bulmacalar çok kolay gibi gözükse de ufak bir dikkatsizlik sonucu yanılmalara sebep olur. İşte biraz dikkatle kolayca çözülebilecek testler!
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SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM? (SORULAR)
Süpermarkette çeşitli zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Ocak ve nisan aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekilde. (Cevaplar aşağıda)
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Nisan 2017
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Güvenlik görevlileri görüntülere bakar bakmaz hırsızı tespit eder. Peki hırsız kimdir?
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POLİS NEDEN BAYAN SMİTH'I TUTUKLADI?
Bayan Smith polise antika gerdanlığının kayıp olduğunu ihbar eder. Polis olay yerine geldiğinde penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis neden Bayan Smith'i tutuklamıştır?
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JACK HÜCREDEN NASIL KAÇAR?
Jack zemini toprak bir hücrede mahsur kalır. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte olduğu için dışarı çıkamaz. Ayrıca adamın etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek ya da içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki gün süresi vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nasıl kaçar?
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CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?
Okulun açılışının ilk günü coğrafya öğretmeni öldürülür. Polisin elindeki şüpheliler ise bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürüdür.
Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını,
Bahçıvan çalıları budadığını,
Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını,
Okul müdürü odasında olduğunu söyler.
Polis bu ifadelerden hemen katili hemen bulur. Peki katil kimdir?
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POLİS KATİLİ NASIL BULDU?
Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktadır. Bir cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını görür. Postacı adamı merak eder ve camdan baktığında yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını görür. Polis olay yerinde salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt bulur. Bu ipuçlarından sonra polis katili yakalar. Polis katili nasıl bulmuştur?
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SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM? (CEVAPLAR)
Hırsız hamile kadındır. Çünkü ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir.
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POLİS NEDEN BAYAN SMİTH'I TUTUKLADI?
Bayan Smith polise yalan söylüyordur. Çünkü eğer cam dışardan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktur dolayısıyla cam içerden dışarı doğru kırılmıştır.
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CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?
Jack iki günde zemini kazıp dışarı çıkamayacağından pencerenin altında topraktan bir tümsek yapar ve pencereye tırmanarak kaçar.
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JACK HÜCREDEN NASIL KAÇAR?
Katil matematik öğretmenidir. Çünkü olay okulun ilk günü oluyor. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.
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POLİS KATİLİ NASIL BULDU?
Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü çarşamba ve perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.
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SOSYAL MEDYA FBI AJANLARINA SORULAN SORULARLA ÇALKALANDI
Sosyal medya kullanıcıları Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının yaratıcı düşünme ve mantık becerilerini ölçen testlere merak saldı!
SORULAR (CEVAPLAR AŞAĞIDA)
4 kişi arasından katil kim?
Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;
- Hizmetçi, masayı topladığını
- Eşi, kitap okuduğunu
- Aşçı, kahvaltı hazırladığını
- Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.
Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?
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İkisi de aynı elmayı yedi! Katil nasıl ölmedi?
Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma uzatır. Kurban önce elmayı yemek istemez. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Böyelikle onun güvenini kazanır. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.
Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?
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Katilin kim olduğunu polis nasıl öğrendi?
Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?
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Hırsız kim?
Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda;
- Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur.
- Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur.
- Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler.
- Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Cevaplara göre hırsız kimdir?
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Polis yalanı nasıl ortaya çıkardı?
Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "Arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" ifadesini verir. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini hemen tespit eder.Peki polis yalanı nasıl ortaya çıkarmıştır?
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CEVAPLAR
Katil aşçı. Çünkü öğleden sonra kahvaltı hazırladığını söyleyerek yalan ifade vermiş ve kendini ifşa etmiştir.
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Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüştür. Böylelikle hayatta kalmıştır.
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Kimyager ölmeden önce katillerinin isimlerini periyodik tablodaki elementlerin atom numaralarına göre kodlamıştır:
26-Fe, 3-Li, 58-Ce Felice
28-Ni, 27-Co, 57-La, 16-S Nicolas
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Hırsız elektrikçidir. Çünkü adam kitabın 10. ve 11. sayfalarını kontrol etmiştir. Elektrikçinin söylediği 11. ve 12. sayfalar ise aynı yaprağın iki farklı yönü olduğu için arasına para saklamak imkansızdır.
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Camlar ısı değişiminden dolayı içeriden buğulanır. Arkadaşının evin dışından camdaki buğuyu silmesi imkansızdır.
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FBI TESTİNİN İKİNCİSİ
Çocuğun annesi kim?
Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Peki çocuğun annesi kim?
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Her zaman zararsız hapı nasıl seçiyor?
Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıp soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl seçmeyi başarıyor?
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Kadın nasıl ölmedi?
Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi?
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İntihar mı yoksa cinayet mi?
Adamın biri yanında silah, çanta ve teyple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşünmüş olabilir?
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Polis kime inandı ve neden?
Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyaları çaldı.
Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söylüyor. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inanır. Polis bu düşünceye nasıl varmıştır?
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CEVAPLAR
Yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, küçük çocuklar bir aktivite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuk bu karede yeşil kıyafetli kadına dönük oturmuştur.
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İki hap da zararsız ama kurbanın önündeki su zehirli.
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Zehir buzdadır. Kadın içkileri buzlar erimeden, hemen içtiği için ölmemiştir.
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Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti geri saramazdı. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.
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Polis arkadaki yılbaşı ağacının süslerinden bazılarının eksik olduğunu ve daha fişe bile takılmadığını görünce hırsızlıkla suçlanan adamın doğru, komşusunun yalan söylediğini anladı.
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