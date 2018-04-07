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JACK HÜCREDEN NASIL KAÇAR?

Jack zemini toprak bir hücrede mahsur kalır. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte olduğu için dışarı çıkamaz. Ayrıca adamın etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek ya da içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki gün süresi vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nasıl kaçar?