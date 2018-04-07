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Sosyal medyada paylaşılan testler ilgi görüyor

07.04.2018 - 12:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bazı bulmacalar çok kolay gibi gözükse de ufak bir dikkatsizlik sonucu yanılmalara sebep olur. İşte biraz dikkatle kolayca çözülebilecek testler!

  • 1 Beyin yakan zeka testleri
    1 | 32

    SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM? (SORULAR) 

    Süpermarkette çeşitli zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Ocak ve nisan aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekilde. (Cevaplar aşağıda) 

     

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  • 2 Beyin yakan zeka testleri
    2 | 32

    Nisan 2017

     

  • 3 Beyin yakan zeka testleri
    3 | 32

    Güvenlik görevlileri görüntülere bakar bakmaz hırsızı tespit eder. Peki hırsız kimdir?  

  • 4 Beyin yakan zeka testleri
    4 | 32

    POLİS NEDEN BAYAN SMİTH'I TUTUKLADI?

    Bayan Smith polise antika gerdanlığının kayıp olduğunu ihbar eder. Polis olay yerine geldiğinde penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis neden Bayan Smith'i tutuklamıştır?

     

     

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  • 5 Beyin yakan zeka testleri
    5 | 32

    JACK HÜCREDEN NASIL KAÇAR? 

    Jack zemini toprak bir hücrede mahsur kalır. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte olduğu için dışarı çıkamaz. Ayrıca adamın etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek ya da içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki gün süresi vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nasıl kaçar?

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YORUMLAR 34
  • Misafir 32 dakika önce
    "Elektrikçi" cevabındaki açıklama yanlış. Elektrikçi o paranın kitabın içerisinde olduğunu nereden bilecek ki kitaplar içerisinden o kitabı alıp sayfalarına bakacak ve parayı bulup yerini değiştirecek. :worried:
  • Misafir 10 Nisan 2018 Salı 20:47
    saçma saçma sorular ilkokul bebsine sor cevaplar
  • Misafir 11 Nisan 2018 Çarşamba 15:55
    sen cevaplayabildin mi ki cevaplarına bakmadan?
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