Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD’de bulunan Yale Üniversitesi uzmanları, yaptıkları araştırmayla dini inançların karmaşık bir duygu yapısı olduğunu ve beyindeki bazı noktaların bu duygulardan sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Cerebral Cortex Dergisi’nde yayınlanan makalede dini, doğaüstü ve hatta meditasyona ilişkin anların tepkilerinin korteksin yan kafa bölgesinde kimyasal değişimlere yol açtığı belirlendi. Yeni bulgu, bağımlılıklardan kurtulmayı da sağlayabilir.

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