Beykoz'da Boğaz manzarasının önüne umumi tuvalet kondu

Şu günlerde yolu Beykoz sahiline düşenler, büyük bir hüsran yaşıyor. Şöyle bir deniz havası almak, manzarayı seyretmek filan ne mümkün zira! Eşsiz Boğaz’ı seyre dalmak mümkün değil, çünkü o güzelim manzaranın önünde koca bir tuvalet duruyor. Evet, yanlış okumadınız; umumi tuvalet...

Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanki başka bir yer kalmamış gibi getirmiş, devasa konteyner tuvaleti sahilin en güzel noktasına bir güzel yerleştirmiş. Denize sıfır bu tuvalet sahilden bakıldığında manzaranın önünde Çin Seddi gibi yükseliyor. Denizden bakıldığında ise daha da feci bir görüntü var. Malum, Beykoz sahili kentin en güzel tarihi binalarının olduğu bir nokta. Ve bu tuvalet başta 1809 yılında yapılan Serbostani Mustafa Ağa Camii olmak üzere birçok kültürel mirasın önünü kapatıyor. Uzun lafın kısası neresinden tutsanız elinizde kalacak bir vaka. Haliyle sahile inip rahat bir nefes almak isteyen Beykozlular bu absürd uygulamaya tepki gösteriyor. Şikâyet Hattı’na gelen mesajlarda tepkiler şu ortak paydada birleşiyor: “Tuvalet bir ihtiyaç, elbette ki olmalı. İyi de niye Boğaz’ın en güzel noktasına? Böyle kocaman bir konteyneri denizin hemen kenarına yerleştirenler ne kadar çirkin bir görüntünün ortaya çıktığının farkında değil mi acaba? Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini, manzaranın önündeki bu engelin kaldırılmasını bekliyoruz...”

Bakalım İBB yetkilileri, çevre sakinlerinin gördüğü manasız durumu görebilecek mi?

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