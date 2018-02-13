Beykoz'da boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ölüm korkusuyla yaşıyor. 23 yaşındaki Özlem D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından dövülerek kolundan sürüklendiği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, Beykoz'da ailesinin rızası olmadan Z. D. ile 4 yıl önce evlenen Özlem D. eşinden şiddet görmeye başladı. Hamile olduğu dönemde de birçok kez eşinin yumruk darbelerine maruz kalan Özlem D. babasının evine sığındı. Eşinin ölümle tehdit ettiği Özlem D, "2014 yılında ailemin rızası olmadan evlendik. 3 ay sonra şiddetler başladı. Alkol, uyuşturucu kullanıp eve gelmiyordu. 2 günde bir 3 günde bir eve geliyordu. Arkadaşları ile kavga edip gelip beni dövüyordu. Daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamilelik zamanında da şiddet uyguluyordu. İşe girip çalışmıyordu. Kirayı düğünde takılan takılardan ödüyorduk. Artık dayanamayacak noktaya gelmiştim. Aldattığını eve kızları getirdiğini öğrendim. Sonra evleri basmaya başladı. Ailemi tehdit etmeye başladı. Babamı defalarca darp ettiler. Evimin orada baskı yaptı, tehdit etti, silah dayadı. İki saate yakın dövdü, en son kendimi kaybetme derecesine geldim. Sesleri duydu yan komşumuz çıktı" dedi.

DARP ANI KAMERADA

3 yaşında oğlu ile babasını evinde sığınan Özlem D., "Polisi aradık, polisin geleceğini duyunca kaçtı. Aranması vardı. Benim 4 tane okula giden kardeşim var. 3 yaşında oğlum var. Onların psikolojileri bozuldu. Korkudan okula gidemiyorlar. Bizi bu hayattan kurtarmalarını istiyorum neyse cezası onu çeksin istiyorum çünkü öldürmekle tehdit ediyor. Hepinizi öldüreceğim diyor. Çocuğumun psikoloji bozuldu. Bazen camlara bakıyor. Anne camda birisi var, bizi öldürecek diyor. Faydasını bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Eşinden darp edildiği için yetkililerde yardım bekleyen Özlem D.'nin darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Z. D.'nin eşi Özlem D.'ye tokat attığı kolundan tutarak zorla götürdüğü görülüyor.

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