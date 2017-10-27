Beykoz'da dün gece lüks bir sitede bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayıyla ilgili Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü 3 kişiyi gözaltına aldı. Villa satışı için bir araya geldikleri öğrenilen iki grubun, villanın müştemilatında otururken tartıştıkları ve ardından silahların çekildiği öğrenildi. Olay sırasında villada oturan bir avukatın da olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ele geçirilen 3'ü ruhsatsız 4 tabanca ise kriminal laboratuarda inceleniyor.
DHA'nın haberine göre, Beykoz, Acarlar Mahallesi'nde bulunan lüks sitedeki bir villada gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda çıkan silahlı çatışmada Oktay Üzüm vurularak hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Oktay Üzüm'ün daha önceden kasten yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.
ÖNCE KAVGA ÇIKTI SONRA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada birbiriyle çatışan iki grubun villa satışı nedeniyle bir araya geldikleri öğrenildi. Gündüz saatlerinde satış için notere giden grupların bir evrakta eksik çıkması üzerine villaya geri döndükleri öğrenildi. İzmir'den villayı almak için gelen C.O.'nun eve çıktığı sırada bahçede bulunan müştemilatta içki içtikleri öğrenilen diğer şahısların aralarında önce kavga çıktığı daha sonra silahların çekildiği belirlendi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada olayla ilgili Barış Ü. Erkan A., Uğur S. adlı kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte üçü ruhsatlı 4 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin ruhsatsız silahlarını olaydan sonra sakladıkları, bu tabancaların polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında villada olduğu öğrenilen bir avukatında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.
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