Beykoz Belediyesi, şairin adını yaşatmak ve şiirlerini yeni nesillere okutmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi açtı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralınarak aslına uygun restore edilen tarihi binada kurulan müzenin açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Odası, Şiir Kütüphanesi, Seminer Odası bölümleriyle tasarlanarak ziyarete açılan müzede, şairin Safahat ve Gölgeler kitabının orijinal ilk baskıları, Akif’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim Dergisi’nin 7 ciltlik tam koleksiyonu bulunuyor. Müzede Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmış el yazması divanlar, ilk baskı şiir kitapları, şiir dergileri, Türk şiiri üzerine binden fazla inceleme kitabı ve 5 bin kapasiteli şiir kitaplığı ziyaretçileri bekliyor.

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