İstanbul Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine, forklift ile indirilmek istendiği esnada, TIR içerisinde işçinin üzerine devrildi.

İHA'nın haberine göre olay, Beylikdüzü'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. TIR içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesi forklift ile indirildiği sırada, 47 yaşındaki Nizamettin G.'nin üzerine devrildi. Nizamettin G. tonlarca ağırlıktaki makineyle TIR arasında sıkıştı. Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanlarıyla kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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