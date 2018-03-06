Beylikdüzü'nde boş bir bina alev alev yandı

Beylikdüzü'nde boş bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Binanın boş olması olası bir can kaybını önlerken, alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın edindiği bilgilere göre, önceden kafe olarak kullanılan bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılmaz hale geldi. Binanın alev alev yanması cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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