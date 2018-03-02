Beylikdüzü'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar sürücü ve eşi son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kamerasına yansıdı.



DHA'nın haberine göre olay Beylikdüzü Gürpınar'da 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürpınar Balık Hali'nde yasak olan yola aracıyla giren sürücü yolun bittiğini fark etmeyince denize uçtu. Araç bir anda suya batarken, hal çalışanları sürücü ve yanındaki eşinin yardımına koştu. Çift sonda kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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