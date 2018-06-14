Beylikdüzü’nde vatandaşlara, özellikle öğrencilere tam donanımlı bir kütüphane hizmeti sunan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde, arada kütüphane görevlisi olmadan otomatik ödünç verme sistemi hayata geçirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Beylikdüzü Belediyesi’nin en kapsamlı kütüphanesi olan merkeze kaynak ihtiyacı ile gelenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile ödünç alma sürecini başlatabiliyor. Böylece kişi, raftan aldığı kitabı danışma bankosunda sıra beklemeden kendi başına ödünç alabiliyor.

Bir seferde en fazla 3 kitabın ödünç alınabildiği sistem, 15 günlük bir kullanım hakkı sunuyor. Eğer aranan kitap kütüphanede bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış ise iade edileceği tarih öğrenilerek, kişi kendi adına açtığı oturumda kitabı ayırtma işlemini yapabiliyor. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile otomatik ödünç verme kioskunda iade işlemini de kendi başına gerçekleştirebiliyor. Yaşar Kemal Kütüphanesi ayrıca katalog tarama cihazı ile öğrencilerin işlerini kolaylaştırıyor. Kişi, aradığı kitabı tarama cihazına girerek, kitabın hangi sırada ve rafta olduğunu tespit edip hızlı şekilde kaynağa ulaşabiliyor.

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