Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında İş Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu çerçevesinde, Beymen Mağazacılık AŞ paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verildiğini duyurdu.

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