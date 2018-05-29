İrlanda'nın Belfast şehrinde doğan Karlie Toland, doğduğunda dünyada sadece birkaç kişide var olan bir sağlık sorununa sahipti. Beyni dışarıda doğan Karlie bebek için doktorlar "20 dakika sonra ölebilir" demişlerdi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bebek hastaneden taburcu edildi ama birkaç gün içinde ölmesi bekleniyordu. Ancak aile yılmadı ve oğullarını yaşatmak için uğraştı.

Karlie bebek, doğumdan dört hafta sonra beyin dokusunun tamiri için beş saatlik bir ameliyat geçirdi. Cerrahlar, zor olanı başardı ve 17 aylık Karlie bebeğin dışarıdaki beynini içeri sokmayı başardılar.

Yalnızca 20 dakika hayatta kalacağı düşünülen bebeğin hayata bu şekilde tutunması, bir tıp mucizesi olarak görülüyor.

Anne Gemma Mccusker ve baba Kyle Toland, onun geleceğinin belirsiz olduğunu söylüyor ancak Karlie'nin olasılıklara meydan okumaya devam edeceğini düşünüyorlar.

Karlie, tamamen iyileşti. Şimdi kendi başına yemek yiyebiliyor. Aile, henüz yürüyemeyen Karlie bebeğin önümüzdeki birkaç ay içinde ilk adımlarını atmasını umuyor.

Anne Gemma Mccusker, “Ona bakmak bana gurur veriyor. Her zaman gülümsüyor ve mutlu oluyor... O kadar küçük bir mucize ki... Geleceğin Karlie için ne beklediğini bilmiyoruz ama biz o şansa karşı koymaya devam edeceğinden eminiz" dedi.

DOKTORLAR UYARDI AMA O DİNLEMEDİ! İŞTE SON HALİ...