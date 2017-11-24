Beynin elektrik bağlantılarının haritası çıkarıldı

ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları, klinik gözetim altındaki yaklaşık 300 hastanın beynine doğrudan yerleştirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nöron hareketlerinin insan beyninde yarattığı elektrik bağlantılarının bütününün haritasını çıkarmayı başardı.
"Etkin Hafıza Onarımı" (RAM) projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren nörobilimciler, araştırma için yıllar içinde ABD'deki hastanelerden bilgi topladı.
AA'nın haberine göre; çeşitli nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle klinik gözetim altında tutulan hastalara basit bir serbest-çağrışım testi uygulandı.
Bir ekran üzerinde çeşitli sözcükler gösterilen hastalardan hatırladıklarını tekrar etmeleri istendi.
Hatırlama işlemi sırasında beynin farklı bölgeleri arasında nasıl bağlantılar kurulduğunu anlamaya çalışan bilim adamları, anıların hafızada yeniden inşa edilmesi sürecinde, yani bir sözcüğü hatırlamaya çalışırken, beynin farklı bölgeleri arasındaki düşük yoğunluklu, düşük hızlardaki nöron etkinliğinin arttığını, ancak yüksek frekanslı nöron etkinliğinin azaldığını tespit etti.
Araştırmanın yazarlarından Ethan Solomon, bulgularını şöyle açıladı: "Bu çalışmada beynin bir bölgesindeki düşük yoğunluklu dış bağlantının aynı bölgedeki yüksek yoğunluklu iç etkinlikle aynı anda ortaya çıktığını fark ettik. Yani bir kişi zihninde yeni anılar kurmaya başladığında aynı anda iki işlev ortaya çıkıyor. Beynin belirli bir bölgesi bir uyarıma tepki verirken aynı anda diğer bölgelerle düşük frekansta bağlantılar kurmaya başlıyor."
RAM projesinin baş araştırmacısı Michael Kahana da hafıza sürecindeki beynin nöron bağlantılarını anlamanın, elektrik uyaranlarıyla hafızayı onarabilmek için yol gösterici olacağını söyledi. Kahana, "Bu aşamada artık işlevsel bağlantıları onarmak ve yeniden kurmak için beynin hangi bölgelerini dışarıdan uyarmamız gerektiği sorusunu sorabiliriz." diye konuştu.
Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı
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