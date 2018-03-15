Beynine hava kaçmış...

İrlanda’da 84 yaşındaki bir adam, fiziksel denge bozukluğu şikâyetiyle bir doktora başvurdu. Yapılan bilgisayarlı beyin taramaları sonucunda hastanın sağ frontal lobunun olması gereken yerde 9 cm’lik bir hava boşluğu tespit edildi. Tarama burun boşluğunu beyinden ayıran kalbur kemiği üzerinde, bir kemik tümörü (osteoma) olduğunu ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; doktorların “tek yönlü valf etkisi” dedikleri, kemiğin erozyona uğramış bu kısmı, kafatasının altına hava girmesine izin vermişti.

12 haftalık takipten sonra hastanın iyi halinin devam ettiği ve artık sol tarafında bir zayıflık hissetmediği görüldü.

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