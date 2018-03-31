Hayallerindeki vücuda sahip olmak için diyet yapanların ya da yapmaya çalışanların en çok arttığı dönemdeyiz. Fazladan kaç kilonuz var bilmem ama bu süreçte sonucu belirleyecek olan tek bir şey olacak: Beyniniz! İsterseniz dünyanın en başarılı beslenme uzmanı emrinize amade olsun, beyniniz “Bu işe varım” demediği sürece fit olmak hayal. Zaten depresyona ve sayısız hastalığa bile sebep olan da beynimizin ta kendisi değil mi? HT Cumartesi'nden Sema Ereren'in haberi...

Sadece ABD’de yılda 45 milyon kişi diyet yapıyor ve pek çoğu başarısız oluyor. Mesela siz de diyet listenize harfiyen uyduğunuz halde 1 gram kilo kaybetmek bir yana şişmeye başlamış olabilirsiniz. Dünya bu meseleyle mücadelede zorlanıyor ancak temel sebep, zihinlerimizin köstek olması. Zira her şeyin beyinde başlaması ve bitmesi gibi diyet konusu da zihinsel bir süreç. Bir kere beyin hücreleriniz size oyun oynuyor olabilir. Zira az ve farklı beslenmeye başladığınızda beyniniz kalori yakımının önüne geçmek için pusuya yatabilir... Konuyla ilgili olarak “Why Diets Make Us Fat” kitabının yazarı Dr. Sandra Aamodt “Kilo kaybettiğinizde beyin bir anlamda işgale başlar. Kabul edin ya da etmeyin ama sizin istediğiniz kiloyu beyniniz reddedebilir, sizin için ideal bulduğu kiloyu da siz istemeyebilirsiniz. Pek çoğumuzda olduğu gibi...” diyor. Olay, bir termostat sistemine benzetilerek izah ediliyor.

“Kilomuz beynimiz tarafından kontrol ediliyor” diyen “The Hungry Brain” kitabının yazarı Dr. Stephan Guyenet, vücudumuzun bir termostat gibi çalıştığını, yaktığımız kalorilerle aldığımız kalorileri eşleştirmeye uğraştığına dikkat çeken isimlerden. Yani diyet yaptığımızda, vücudumuz kalan boşluğun yerini doldurmaya çalışır ve daha az kalori yakar. Bu da kilo vermemizi zorlaştıran temel sebep olarak gösteriliyor. Kilo kaybettikçe, tokluk hormonu olarak bilinen “leptin” azalmaya başlar ve işte bu noktada kaos başlar. Çünkü beyin, vücudun verdiği yağları geri almak için savaşır, metabolizma yavaşlar. Konu üzerine araştırmalar yapan bir diğer isim Dr. Clémence Blouet de beynimizdeki bir grup nöronun iştah ve kalori yakımını koordine ettiğini, alıştığımızdan çok az yemeye başladığımızda beynin kendini tasarruf moduna geçirdiğini, yağ yakımını durdurduğunu söylüyor. Yani bir anlamda beyin vücuda kalori kıtlığını telafi ettirmeye çalışıyor.

45 milyon Sadece ABD’de yılda 45 milyon kişi diyet yapıyor ve pek çoğu başarısız oluyor.

DİYETTEKİ BEYNİ KANDIRMANIN 10 YOLU

1) Kendinize inanın, bu defa da sonuç alamayacağınıza beyninizi şartlamayın.

2) Yasaklardan uzak durun. Yemekten zevk aldığınız şeyleri hayatınızdan çıkarmak beyinde endişe yaratır, kilo vermek bir yana, almanıza sebep olur

3) Büyük tabaklara “Elveda” deyin, aksi halde beyniniz doymak bilmeyecektir.

4) Dönemsel olarak metabolizmanız yavaşlayabilir hatta duraksamalar olabilir, bu sizi caydırmasın.

5) Yemekleri yeterince çiğnemeden yutmayın. Çünkü beyin doyduğunu sonradan anlar.

6) Belirli bir kiloya kendinizi şartlamayın. Verebileceğinizi düşündüğünüz kiloya geldiğinizde beyniniz “Yapabileceğim bu kadardı” der ve kilo vermeyi durdurur.

7) Olumsuz ifadelerden kaçının. “Makarna yiyemem” derken makarna beyinde canlandırılır ki bu, tükürük bezleri ve mide salgısını harekete geçirir, iştah açılır.

8) Büyük beden kıyafetlerinizle vedalaşın; aksi halde beyninizi yeniden kilo alacağınıza inandırırsınız.

9) Uykusuz ve stresliyken vücudunuzun karbonhidrat ve şeker ihtiyacı artar, beyniniz devamlı şeker alımı için uyarı gönderir. Dikkat!

10) Nasıl bir sonuç alabileceğinizi hayal edin, bedeninizi başkalarıyla kıyaslamayın.