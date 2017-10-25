Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz kurs hizmetinde kayıtlar başladı!

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen 7-14 Yaş Eğitim Kursları için kayıtlar başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tamamen ücretsiz olan kurslarda; sanatsal etkinlikler, etnik faaliyetler, kişisel gelişim, sportif faaliyetler, etüt dersleri ve zihinsel gelişim aktiviteleri gibi birçok etkinlik mevcut. Atölye çalışmalarıyla uygulamalı eğitim verilen kurslar arasında halk oyunları, ebru, resim, tiyatro, drama, karikatür, minyatür, yazarlık atölyesi, mental aritmetik, satranç, akıllı oyunlar atölyesi, astronomi atölyesi, kodlama ve yazılım atölyesi, çocuk korosu, gitar, bağlama, keman, ney, ritim atölyesi, mandolin ve etüt dersleri bulunuyor.