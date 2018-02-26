Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer ilçelerinde bulunan Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle16 saatlik su kesintisi yaşanacak. İşte 16 saatlik su kesintisinden yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ, SARIYER VE ŞİŞLİ İLÇELERİNDE 16 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İSKİ) kendi internet sitesinde paylaştığı duyuruya göre, Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer arasında bulunan Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle yaşanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler;

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumelikavağı Mahalleleri

Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy, Yenişehir Mahalleleri

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