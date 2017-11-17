Beyoğlu'nda astım krizine giren kadının yardımına şantiyedekiler koştu

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken, astım krizine girerek baygınlık geçiren Ebru C.'ye o sırada şantiyede görevli 2 sağlık personeli müdahale etti. Sağlık personelleri tarafından oksijen verilerek kendine getirilen C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ebru C., arkadaşlarıyla birlikte Piyalepaşa Bulvarı'nda kaldırımda yürürken astım krizine girerek baygınlık geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken C.'yi kendine getirmeye çalışan arkadaşları çevreden yardım istedi.

YARDIMINA ŞANTİYEDEKİ GÖREVLİLER KOŞTU

C.'nin yardımına yakında bulunan bir şantiyede görevli güvenlik personeli ve 2 sağlık çalışanı koştu. Şantiyedeki sağlık çalışanları yerde yarı baygın haldeki C.'ye oksijen vererek kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen C., olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.