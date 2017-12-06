Beyoğlu'nda avize imalathanesinde yangın

Beyoğlu'nda bir avize imalathanesinde yangın çıktı.



DHA'nın haberine göre, Okmeydanı Kaptanpaşa Mahallesi'nde beş katlı avize imalathanesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren işçiler bir yandan da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bölgeye ulaşan itfaiye alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada iki kişi dumandan etkilendi, bir kadın korkudan bayıldı. Sağlık ekipleri üç kişiye ambulansta müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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