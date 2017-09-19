Beyoğlu'nda bir işyerine giren hırsız, polisleri karşısında görünce "patron" numarası yaptı. Ayaklarını masaya uzatıp "Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı" diyen hırsız gözaltına alınmaktan kurtulamadı.



DHA'nın haberine göre olay, Beyoğlu'nda dalış, sualtı, kayak, dağcılık ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. 30 yaşlarında bir kişi gece saatlerinde işyerinin camını kırıp içeri girdi. Alarm merkezine giden sinyal üzerine de mağazaya polis ekibi yönlendirildi. Bu sırada alarmdan haberi olmayan kişi, içeride çekmece ve kasayı karıştırıyordu. Saat ve bir miktar para çalan kişi bir anda karşısında polisleri buldu. Bu sırada hırsızın rahat tavırları polisi bile şaşkına çevirdi. İşyeri sahibi olduğunu söyleyen hırsız, ayaklarını masanın üzerine attı, polise çıkıştı. "Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı" diyen hırsız, tüm çabalarına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Güvenlik şirketinin araması üzerine mağazaya geldiklerini söyleyen işyeri çalışanı Orçun Bostancı, "Camı kırıp içeri girmiş. Kasayı boşaltmış. Alarm üzerine mağazaya geldik. Polisler de buradaydı. Ekipler içeri girdi. Hırsız, 'Dükkanın sahibi benim' deyip işyerini terk etmek istemedi. Polis sonra şüpheliyi gözaltına aldı" diye konuştu.