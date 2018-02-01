Boşanmak istediği eşi Birgül Ç.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Ali Ç.'nin yargılanmasına başlandı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ç. ve avukatı ile öldürülen Birgül Ç.’nin iki oğlu, annesi ile kız kardeşi katıldı. Duruşmada savunma yapan Ali Ç., olay günü Birgül Ç.'ye hediye aldığını iddia ederek, "Ben akşam olunca yatmaya gittim. Bu sefer kendisi kalktı ve bana bağırmaya başladı. Ben de, 'Ben sana hediyeler alıyorum. Sen neden böyle yapıyorsun?' dedim. Bağırmaya devam edince iki tokat attım. Sustu, yattı. Daha sonra tuvalete gitmek için kalktı. Evin dış kapısını açıp bana doğru bakarak, 'Seni mahalleye rezil edeceğim. Görürsün sen' dedi. Ben 'ne yapıyorsun' diye sordum ama kapıyı kapatıp gitti." ifadelerini kullandı.
Cama çıktığında eşini yan apartmanın önünde 8-9 erkek ve 3 kadınla gördüğünü savunan Ç., bunun üzerine tüfeği alıp dışarı çıktığını söyledi. Ç., dışarı çıktıktan sonra Birgül Ç.’nin olduğu tarafa değil tersi yönüne yürümeye başladığını anlatarak, "Bu sırada rahmetli eşim bana bağırmaya başladı. 'Vuracaksan gel beni vur' diye. Ben havaya ateş etmek istemiştim. Tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu." dedi. Bunun üzerine araya giren mahkeme başkanının, "Vurma kastın yoktu yani?" demesi üzerine sanık Ç., "17 yıllık hayat arkadaşımdı. Öldürmek gibi bir amacım yoktu." ifadesini kullandı.
"ÇEKİL YOKSA SENİ DE VURURUM"
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Mustafa Toprak da olay günü komşusu Birgül Ç.’nin kendisine, "Kocam delirdi. Beni bırak çocuklarımı kurtar." dediğini aktararak, eve gittiğinde sanık Ali Ç.’nin çok sinirli ve alkollü olduğunu belirtti. Toprak, çocukları alıp aşağı indiği sırada sanık Ali Ç.'nin de tüfekle indiğini ifade ederek, önüne geçmeye çalıştığı Ç.'nin "Çekil yoksa seni de vururum." demesi üzerine eşi Birgül Ç.'nin "Senin işin benimle, vuracaksan beni vur." dediğini söyledi. Mustafa Toprak, sanık Ali Ç.'nin de bunun üzerine eşi Birgül Ç.'ye dönüp ateş ederek öldürdüğünü ifade etti.
Duruşmada söz alan Birgül Ç.’nin annesi Mavuş Çoban, sanığa kızını neden öldürdüğünün sorulmasını istedi. Birgül Ç.’nin kız kardeşi İlknur Çoban da sanık Ali Ç.’nin kardeşine sürekli şiddet uyguladığını ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan bir grup kadın hakları savunucusu, bu davanın takipçisi olacaklarını belirterek, kadın cinayetlerini protesto etti.
Boşanmak isteyen eşi Birgül Ç.’yi Beyoğlu'nda 3 Haziran 2017'de sokakta pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
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