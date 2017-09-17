Beyoğlu'nda ibretlik görüntüler

İstanbul'da neredeyse her gün gündeme gelen uyuşturucu krizi manzaralarına bir yenileri daha eklendi. İHA'nın haberine göre; "Bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin ibretlik halleri fotoğraf karelerine yansıdı.

İstanbul'un göbeği olan Beyoğlu'nda kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen yabancı uyruklu genç bir kızın hali yürekleri burktu. Vatandaş yol kenarına oturttuğu genç kızı düşmesin diye tutmaya çalıştı. Bir süre sonra genç kızın yanına gelen sağlık ekipleri onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

bonzai

Beyoğlu

uyuşturucu