Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sol ön tekerliği koptu. Otomobil sürücü ise kaza sonrası kaçtı.

Kazada Kemal Özsoy'un kullandığı otomobilde bulunan İra S. ile kazaya karışan diğer otomobilde bulunan Caner Düzyurt ve Tunahan Düzyurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, "Biz yukarıdaydık "Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araçta aşağıya sürüklendi . Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.





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