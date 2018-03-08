Beyoğlu Cihangir'de istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü.

Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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