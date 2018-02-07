İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukur Mahallesi'nde bir iş yerinde sağlıksız koşullarda midye dolma imalatı yapıldığı bilgisini aldı. İş yerine gerçekleştirilen baskında, kaçak 2 ton midye bulundu.

Sağlıksız koşullarda üretilen midyelerin özellikle İstiklal Caddesi'nde satıldığı öğrenildi. İmalathane mühürlenerek kapatılırken, el konulan midyelerin imha edileceği bildirildi.

Midye dolma imalatı yapılan yerden çekilen görüntüler ise mide bulandırdı.

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