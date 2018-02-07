Beyoğlu'nda otel yangını! Mahsur kalanlar var

Beyoğlu'nda Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan vatandaşlar itfaiye erlerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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