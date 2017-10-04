Beyoğlu Kasımpaşa'da otoparktan haraç isteyen 2 ayrı çetenin silahlı çatışmasında Burhan Süer hayatını kaybetti. Düzenlenen operasyonda cinayete karışan çete üyeleri Sezgin Ç.ve Nevzat Ç. gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Beyoğlu Kasımpaşa'da geçen hafta otoparkta meydana gelen olayda; haraç için otoparka gelen 2 ayrı çete silahla çatıştı. Yaşanan olayda Burhan Süer hayatını kaybetti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otopark haracı için cinayet işledikleri ileri sürülen çeteye operasyon düzenledi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Sezgin Ç. Ve Nevzat Ç. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları 1 adet tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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