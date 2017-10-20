Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu’nun arka duvarında şüpheli çanta

Beyoğlu Meşrutiyet caddesinde bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun arka duvarında sırt çantası gören kişilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre çanta bırakılan duvarın İngiltere Başkonsolosluğu binasının arka tarafı olması nedeniyle polis alarma geçti.

Olay yerine uzman ekip istendi. Bir yandan ekipler şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı elbiselerini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Çantadan elbiseler çıktı. Çantanın kime ait olduğu belirlenemedi.

şüpheli çanta

Beyoğlu