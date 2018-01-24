Beyoğlu'ndan Firuzağa Mahallesi, Defterdar yokuşunda bulunan ve kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca, alevlerin sıçrama ihtimali nedeniyle yanındaki 5 katlı bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre, yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay yerine gelen İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo, binanın İtalya Hükümeti'ne bağlı bir hastane olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedeni hakkında kendisine henüz bilgi gelmediğini aktaran Bravo, "Ama madde bağımlısı kişilerin binaya girdiği söyleniyor. Bu binayı Alman Hastanesi'ne kiraya vermiştik. Onlar da bir süre önce boşaltmıştı. Hastane şu an kullanılmıyor, içi boştu.'' dedi.

Yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

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