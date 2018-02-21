Beyoğlu'nda, Cafer Çelik adlı müteahhit, önceki akşam eve gelmeyince aile polise başvurdu. Çelik'ten haber alamadıklarını söyleyen ailenin başvurusu üzerine polis harekete geçti. Çelik'in en son satışa çıkardığı daireye giden polis Çelik'in cesediyle karşılaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustaf Şekeroğlu'nun haberine göre, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede daireye Çelik'ten önce oğlu Kadir Çelik ve bir arkadaşının geldiği belirlendi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada cinayeti Çelik'in oğlu Kadir Çelik ve arkadaşı Sinan C.'nin işlediği ortaya çıktı. Çelik'in oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER