İstanbul, Azerbaycan’ın geleneksel müzik türlerinin sunulacağı şölene ev sahipliği yapacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Azerbaycan Müzik Şöleni’nde, Azerbaycan’ın folklorik ritimlerini taşıyan ve kökleri çok eskilere dayanan Muğam başta olmak üzere yerli klasik ve etno cazın en güzel örnekleri sunulacak. Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından düzenlenen bu dopdolu müzik şölenindeki tüm konserler, Azerbaycan’dan gelecek sanatçılar tarafından icra edilecek.

25 Nisan saat 20.30’da Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, Beyoğlu Grand Pera Cercle d’Orient Salonu’nda Yerli Klasik Gecesi konseri verecek. 28 Nisan saat 20.30’da Sahib Paşazade, Sebuhi İbayev ve Nigar Şabanova, Grand Pera Tiyatro Salonu’nda Muğam Gecesi konserinde sahne alacak. Son konser ise 2 Mayıs saat 20.30’da Elçin Şirinov Quartet, Enver Sadıqov ve Topluluğu ile Arslan Növresli ve Topluluğu’nun sahne alacağı Etno-Caz Gecesi’nde verilecek. Şölenden elde edilecek gelirin tamamı, Barış İçin Müzik Vakfı’na bağışlanacak.