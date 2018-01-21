BEYOĞLU denince akla şüphesiz İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı geliyor. İstanbul’un en merkezi noktalarından Taksim’de görmeye alışık olduğumuz manzaralardan biri de seyyar tezgâhlarıyla mevsime göre boy gösteren mısırcı, kestaneci ve simitçiler. Yerli yabancı hemen herkesin mutlaka uğradığı seyyar tezgâhlar ise var olma mücadelesi veriyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi düzenleme çalışmaları nedeniyle uzun bir süredir satış yapmak bir yana duracak yer bile bulamayan seyyarlar 29 Ağustos 2017’de Beyoğlu Belediyesi ile karşılıklı anlaşarak çalışmalar bitene kadar satış yapmama kararı almıştı.
ARTIK VARDİYALI SİSTEM
O dönem Beyoğlu Belediyesi de Etüt Proje Müdürlüğü tarafından simitçi, kestaneci ve mısırcıların araç ve kıyafetlerinin ‘kent estetiği’ kapsamında yenileceğini belirtmişti. Meydan düzenleme çalışmalarının yeni yılla birlikte tamamlanmasının ardından satıcılar da yeni kıyafet ve arabalarıyla yerlerini aldı. Almasına aldı ama...
Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre aradan geçen sürede mısırcı, kestaneci ve simitçilerin 200 TL olan kıyafetleri 2017 yılı içinde 2 kez yenilendi ve bu ücretler kendilerinden alındı. Tekerli tezgâhları da 3250 TL karşılığında kendilerine tahsis edildi. Satıcılar eskiden 1400 TL işgaliye bedelini Beyoğlu Belediyesi’ne ödüyordu. Fakat kent meydanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olduğu için, İBB kendilerinden bin TL işgaliye bedeli talep etti. Şimdiki satıcılar kıyafet için 400 TL öderken, yeni birisi seyyar olmak isterse 200 TL ödeyecek. Toplam maliyet 4450 TL. Satıcılar işgaliye bedelini şimdilik sadece İBB’ye ödüyor, fakat Beyoğlu Belediyesi’nin de işgaliye bedeli istemesinden yakınıyorlar: “İki belediye arasındaki belirsizlik yüzünden diken üstünde satış yapıyoruz. Kaç yere kira ödeyeceğiz hâlâ belli değil. Araçların bakımlarını cebimizden yaptığımız yetmiyormuş gibi şimdi iki ayrı kira çıktı. Bir de vardiya sistemi var ki hiç sormayın. Tezgâhlar 2 farklı kişiye veriliyor. 2 günde bir işe çıkarak ne kadar idare edebiliriz bilmiyoruz, sürekli cepten yiyoruz.”
Meydanda satış yapan bir kestaneci ise, “Tezgâhın etrafına naylon branda asmamıza bile karşı çıkıyorlar. Bugün 6 derece yağmurlu, yarın daha beter olacak. Ne yapalım, donalım mı?” dedi.
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