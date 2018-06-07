Beyonce ve Jay Z birlikte çıktıkları “On The Run II Tour” isimli turnenin açılışını Galler’in Cardiff şehrinde bulunan eyalet stadyumunda yaptı.

Çocuklarını kucaklarken fotoğraf çekilen Beyonce ve Jay Z'nin bu pozlarının ortasına ise “Sevgi evrenseldir” (Love is universal) notu yansıtıldı.

Konserde paylaşılan diğer bir fotoğrafta ise Beyonce, kızı Rumi'ye sarılırken görülüyor. Beyonce ve Jay Z'nin hayranları ise çiftin bu fotoğraflarını dakikalarca alkışladı.