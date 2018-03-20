Beyonce ve Jay-Z’nin altı yaşındaki kızları Blue Ivy Carter, şimdiden sanat koleksiyonerliğine başladı.

ABD’li R&B yıldızı Beyonce ve Jay Z’nin kızları Blue Ivy, açık artırmada oyuncu Sidney Poitier’ın tablosunu satın almak için 19 bin dolarlık teklif verdi. Wearable Art Balosu’ndaki açık artırmada fiyat 19 bin dolara çıktığında dahi geri adım atmayan Blue Ivy, teklifini yükseltti. Ancak eseri, 20 bin dolar veren Tyler Perry’ye kaptırdı.

Yine de açık artırmaya katılmaya devam eden Blue Ivy, 10 bin dolara yapısal hukuk ve tıbbi metinlerden oluşan sanat eseri satın aldı.

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