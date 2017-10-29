Beypazarı'nda işçi servisi devrildi: 28 yaralı

Ankara Beypazarı'nda saat 15:30 sularında Beypazarı'ndan Çayırhan istikametine seyir halinde olan Y.Ç. yönetimindeki otobüs, Beypazarı'ndan çıktıktan bir süre sonra, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, savrulmanın etkisiyle otobüste bulunan 35 kişiden 28'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambülanslar ve sivil araçlarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan maden ocağı yetkilileri de yaralıların durumunu öğrenmek için hastaneye geldi.

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