Beypazarı'nda işçi servisi devrildi: 19 yaralı

Ankara Beypazarı'nda saat 15:30 sularında Beypazarı'ndan Çayırhan istikametine seyir halinde olan Y.Ç. yönetimindeki otobüs, Beypazarı'ndan çıktıktan bir süre sonra, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İHA'nın haberine göre; Olayın hemen ardından olay yerine ambulanslar sevk edilirken 33 işçinin bulunduğu otobüste 19 işçinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, ağır yaralının olmadığı öğrenildi.

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