Beytullah Eroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünya şampiyonu oldu

Yüzme ve halterde Meksika’da yapılan dünya şampiyonalarında önce ‘Balık Adam’ lakaplı Beytullah Eroğlu’ndan güzel haber geldi. Eroğlu, hem de tam 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu 50 metre kelebekte kazandı. Kolları olmayan milli yüzücü ardından 50 metre sırtüstünde girdiği havuzda üçüncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Eroğlu, 42.05’lik derecesiyle Brezilyalı Daniel Dias ve Vietnamlı Thanh Tung Vo’nun ardından üçüncülük kürsüsüne çıktı.
NAZMİYE YİNE KÜRSÜDE
Bir diğer güzel haber de dün Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’ndan geldi. Yine Meksika’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada, bu kez Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda gümüş madalya kazandı. IWASF Dünya Oyunları’nda ise Para-Tekvando Milli Takımımız’da kadınlar 49 kiloda Meryem Betül Çavdar altın; erkekler 75 kiloda Fatih Çelik ve +75 kiloda Bayram Kayan gümüş madalya kazanırken erkekler 61 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar 58 kiloda Gamze Gürdal bronz madalyayı boyunlarına taktılar.
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