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Beyza Şekerci Hepileri, eşi Hepileri ile paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"27.05.2015 Hayatımın en güzel günlerinin başlangıcına “evet” dediğim ilk gündü o gün. Şimdi ise çok başka bir heyecanın içinde, üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz çok şükür. Aşkım, sevgilim, sırdaşım, koca yüreklim seni seviyorum. Nice sağlıklı uzun ömürlerimiz olsun, Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin."