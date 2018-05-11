Beziers - Les Herbiers maç önü

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Beziers ile Les Herbiers, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Beziers 49 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Les Herbiers 39 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Beziers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Les Herbiers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 116 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beziers kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Les Herbiers sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Beziers önceki hafta Boulogne mücadelesinde 2-1 kazandı.

Les Herbiers ise Chambly maçında 1-1 berabere kaldı.

Beziers, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 11 gol yedi.

Les Herbiers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Les Herbiers, 19 gol atarken 21 gol yedi.