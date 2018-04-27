Beziers - Lyon-Duchere maçı istatistikleri

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Beziers ile Lyon-Duchere, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Beziers 45 puanla 3. sırada, Lyon-Duchere 38 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Beziers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lyon-Duchere son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 193 kodlu maçı oynayanlar; Beziers galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.50, Lyon-Duchere galibiyet oranı 3.40.

Beziers son hafta oynanan Belfort maçında 3-2 kazandı.

Lyon-Duchere ise Epinal karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Beziers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Beziers, kendi sahasında 18 gol attı, 11 gol yedi.

Lyon-Duchere ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lyon-Duchere, 14 gol atarken 16 gol yedi.