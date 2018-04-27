Beziers - Lyon-Duchere maçı istatistikleri

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Beziers, 27 Nisan 2018 Cuma günü Lyon-Duchere takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Beziers 45 puanla 3. sırada, Lyon-Duchere 38 puanla 8. sırada bulunuyor. Beziers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lyon-Duchere, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 193 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beziers kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.50, Lyon-Duchere sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Beziers önceki hafta Belfort mücadelesinde 3-2 kazandı.

Lyon-Duchere ise Epinal karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Beziers, 18 gol attı ve 11 gol yedi.

Lyon-Duchere, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Lyon-Duchere, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.