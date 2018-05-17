İstanbul Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk acil bölümünün bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

AA'nın haberine göre, Vatan Caddesi'ndeki hastanenin çocuk acil bölümünün bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölümdeki vatandaşların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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