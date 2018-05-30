Kastamonu'da, tartıştığı yengesini av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık 50 yaşındaki Cemal Ç., mahkeme tarafından kendisine 'silah ve bıçak taşıma yasağı' verilmesine tepki gösterip, "Ekmeği ne ile keseceğim?" dedi.



DHA'nnı haberine göre olay, 3 Nisan 2017 tarihinde, merkeze bağlı Darıbükü köyünde meydana geldi. Bedensel engelli Cemal Ç., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Hikmet Ç.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Hikmet Ç., hastanede tedaviye alınırken, Cemal Ç. ise gözaltına alındı. Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olaya ilişkin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Cemal Ç. ile avukatı katıldı. Ç., duruşmadaki savunmasında, "Ben cezaevinde yatamıyorum. Sakatlık derecem yüksek. Bir daha da bir şey yapmayacağıma söz veriyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Bu cezayı, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 12 yıla indiren heyet, sanık için 'iyi hal' indirimi uygulayıp, 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra tutuklu sanık Cemal Ç.'nin tahliyesine karar verirken, 'ateşli silah ve kesici alet taşıma yasağı' verdi. Yasak kararına itiraz eden Ç., "Ekmeği ne il keseceğim? Köy yerinde ufak çakı taşırım" diye konuştu. Mahkeme başkanının "Taşırsan tutuklanırsın" diye karşılık verdiği Cemal Ç., "Tamam, üzerimde gezdirmem" dedi.

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