Demir Grup Sivasspor'un Fransız oyuncusu Thievy Bifouma, Süper Lig'de bu hafta sonu sahalarında lider Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak, yeni bir galibiyet serisi başlatmayı arzuladıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık periyodun takımı adına genelde olumlu geçtiğini bildirdi.

Ligin 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir'i yenerek kötü gidişe son vermek istediklerini belirten Thievy Bifouma, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir maçı bizim için bir dönüm noktası olur. Üç maçlık mağlubiyet serisini unutturmaz belki ama yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olabilir. Umarım Medipol Başakşehir maçını kazanırız. Bu maçta da taraftar desteğine ihtiyacımız var, bizi desteklemeye devam etsinler. Gün geçtikçe maçlarımıza daha kalabalık bir kitle geliyor. Bizleri çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız bize enerji katıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"NE KADAR PUAN TOPLAYABİLİRSEK O KADAR İYİ"

Sivasspor'un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu dile getiren Bifouma, olumlu işler yaptıklarını ancak daha iyisini de gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Bifouma, ilk devrenin son üç maçında, kaybettikleri öz güveni tekrar kazanmak istediklerini aktararak, "Bu üç maçtan ne kadar puan toplayabilirsek o kadar iyi. İlk devreyi kapattıktan sonra iyi dinlenip, iyi hazırlanıp, ikinci devreye daha farklı ve iyi bir takım olarak sahalara çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'un ligde son 3 haftadır aldığı mağlubiyetlere değinen Bifouma, şunları aktardı:

"Tek tek değerlendirmek gerekirse, Fenerbahçe maçında 11 kişi sahada kalsaydık belki bu mağlubiyeti almazdık. Fenerbahçe'ye saygım var ama farklı sonuç elde edebilirdik. Trabzonspor maçında çok iyi performans sergiledik, oyunun hakimiyeti de bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk ama sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Son olarak Gençlerbirliği karşısında oyun hakimiyetinin yüzde 70'i bizdeydi ve maalesef şanssızlık vardı. Bireysel veya takım olarak küçük hataların pahalıya patlamasını gördük. Sonuçta futbol bu. Önümüzde maçlarımız var. Lig uzun, iyi çalışıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Bifouma, son 3 maçtaki mağlubiyetler için üzgün olduklarını ancak bu kötü süreci atlatacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Demir Grup Sivasspor'un 25 yaşındaki Kongo asıllı Fransız forveti, Süper Lig'de bu sezon 4 kez fileleri havalandırdı.

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