ABD’li HBO Televizyonu’nda yayınlanan ve çok sayıda izleyeni bulunan “Big Little Lies” adlı dizinin heyecanla beklenen ikinci sezonunda da Shailene Woodley, Laura Dern ve Zoe Kravitz’in rol alacağı kesinleşti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; dizi yönetimi, başrollerdeki Oscar ödüllü aktrisler Nicole Kidman ve Reese Witherspoon’a bölüm başına 1 milyon dolar ödeneceğini duyurmuştu.

8 bölümden oluşması beklenen dizinin çekimleri, ilk sezonda olduğu gibi California’da gerçekleşecek ve bahar aylarında başlayacak.

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