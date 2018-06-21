Bilecik AK Parti milletvekili aday listesi 2018

AK Parti'nin Bilecik milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Bilecik milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Bilecik AK Parti milletvekili aday listesi…

BİLECİK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 SELİM YAĞCI HAKİM / SAVCI 2 HALİL ELDEMİR MÜHENDİS / MİMAR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS'e işlenmektedir.

Seçmen Kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli seçmenler "Engelli Beyan Formunu" doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne iletebilirler.

NOT: Engelli seçmenlerin, seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, seçmen kütüğündeki kayıtlarında "Engelli" kutusunun işaretli olması gerekmektedir.