2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Bilecik, Bingöl ve Bitlis ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Bilecik, Bingöl ve Bitlis'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Bilecik, Bingöl ve Bitlis iftar vakti.

BİLECİK, BİNGÖL VE BİTLİS İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bilecik iftar vakti 20:16, Bingöl iftar vakti 19:31 ve Bitlis iftar vakti 19:23 olarak yer almakta.

BİLECİK, BİNGÖL VE BİTLİS İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Bilecik, Bingöl ve Bitlis yarın gece 2. sahura kalkacak. Bilecik sahur vakti 03:51, Bingöl sahur vakti 03:16 Bitlis sahur vakti 03:12 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta.

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